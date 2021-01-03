"بشأن سعاد حسني"... الكشف عن "مشروع سري لم يكتمل" مع وحيد حامد

كشفت جيهان عبد المنعم، أخت الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، عن أنها اتفقت مع الكاتب الكبير وحيد حامد قبل وفاته على كتابة سيناريو فيلم عن حياة السندريلا.

وقالت أخت سعاد حسني، في تصريحات خاصة مع موقع "اليوم السابع": "أكتب قصة حياة السندريلا منذ مولدها حتى وفاتها خاصة الجانب الاجتماعي من حياتها والذي لا يعرفه أحد وتحدثت مع الكاتب الكبير وحيد حامد قبل وفاته وعرضت عليه كتابة سيناريو للقصة بعد انتهائي من الكتاب لتحويلها إلى فيلم سينمائي وأبدى ترحيبه الشديد وأكد أنه يتشرف بكتابة قصة حياة السندريلا".

وأعربت جيهان عبد المنعم، شقيقة سعاد حسني من الأم، عن حزنها لرحيل حامد قائلة: "للأسف رحل الكاتب الكبير قبل أن ينتهي من كتابة القصة، وهو أمر محزن وخسارة للوطن".

وأضافت: "كان وحيد حامد خير من يكتب هذا السيناريو، وبعد وفاته أقع في حيرة في اختيار من يقوم بهذه المهمة الكبيرة، خاصة أن الكتاب يحوي الكثير من المفاجآت، والمعلومات التي لا يعرفها أحد عن سعاد، وعن شخصيتها وحياتها الخاصة".

وعن علاقتها بسعاد حسني، قالت جيهان: "كان فرق السن بيني وبين سعاد 15 سنة، وكانت تعاملنا كأبنائها، وتصحبنا لشراء ملابس العيد، وكانت ترتبط بنا بشكل كبير"، لافتة إلى أن مسلسل "السندريلا" الذى عرض قصة حياة أختها في التلفزيون، "كان مليئا بالأخطاء، وأغفل العديد من المعلومات عن الحياة الحقيقية لسعاد حسني، لذلك قررت تكتب كتابا تصحح فيه هذه الأخطاء، وتسلط الضوء على الحياة الاجتماعية والإنسانية التي لا يعرفها أحد عن السندريلا".

وتوفي فجر أمس السبت، الكاتب المصري والسيناريست الكبير، وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، إثر أزمة صحية.