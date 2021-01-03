السعودية تودع أحد أبرز فنانيها

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن "الخصي ترك خلفه مسيرة فنية امتدت لأكثر من 44 عاماً في المجال الفني والإعلامي"، مشيرة إلى أن الراحل ممثل تلفزيوني ومسرحي ومؤلف وشاعر وفنان تشكيلي.
.— فيصل الشششراري عالمي 💙 (@RximytxwtdNu8Dj) January 2, 2021
توفي هذا اليوم الممثل #مبارك_الخصي
احد ممثلي طاش ماطاش انا لله وانا اليه
راجعون الله يرحمة هو ولطيفة
#لطيفه_العياف_في_ذمه_الله pic.twitter.com/9ZzY7rKMuQ
ومن أبرز أعمال الخصي مسلسلات "طاش ما طاش" و"خلك معي" و"مسلسل غشمشم"، ويُعد الخصي ابن مدينة الجوف السعودية وأحد أبرز وجوه الفن الخليجي.
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