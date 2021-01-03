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    الكاتب والسيناريست المصري، وحيد حامد

    رسالة "مخيفة" من وحيد حامد قبل وفاته... فيديو

    © AFP 2020 / PATRICK BAZ
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    كشف أحد البرامج المصرية، أمس السبت، عن آخر رسائل الكاتب المصري الراحل، وحيد حامد، قبل وفاته.

    وبحسب مدير أحد المطاعم بفندق في العاصمة المصرية القاهرة، والذي كان يقيم فيه وحيد حامد، فقد صرح لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الراحل أخبره في آخر مرة قدم إلى طاولته المفضلة: "أشعر أنني سأموت".

    وتوفي أمس السبت المؤلف والسيناريست وحيد حامد، بعد مشوار امتد لأكثر من نصف قرن أثرى خلاله الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية بأعمال جسدت هموم وأحلام مجتمعه.

    وكان حامد توفي في وقت مبكر داخل إحدى المستشفيات، بعدما قضى أيامه الأخيرة في العناية الفائقة لتدهور حالته الصحية.

    وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة على المشاركة في جنازته، مع اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا ومنهم الفنانون عزت العلايلي ولبلبة وكريم عبد العزيز والسيناريست بشير الديك.

    وولد وحيد حامد في يوليو/ تموز 1944 بمحافظة الشرقية المصرية، وتخرج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة.

    وفي بداية مشواره، كتب في الدراما الإذاعية التي فتحت الباب أمامه لاحقا نحو السينما والتلفزيون.

    وقدم عشرات الأفلام التي تصدى خلالها لقضايا اجتماعية وسياسية شائكة وهو ما استدرجه إلى ساحات المحاكم مرات عديدة بسبب قضايا أقيمت لوقف عرض أعماله السينمائية.

    الممثل المصري عادل إمام
    © AP Photo / Maneesh Bakshi
    "رمز الفن في مصر"... عادل إمام يعلق على وفاة وحيد حامد
    ومن أشهر أفلامه "طائر الليل الحزين" و"آخر الرجال المحترمين" و"التخشيبة" و"البريء" و"أنا وأنت وساعات السفر" و"الدنيا على جناح يمامة" و"الراقصة والسياسي" و"المساطيل" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"سوق المتعة" و"معالي الوزير" و"دم الغزال" و"احكي يا شهرزاد".

    وشكل وحيد حامد ثنائيا سينمائيا مع عادل إمام استطاع من خلاله إبراز الوجه الآخر للفنان المعروف بأدواره الكوميدية، ومن هذه الأفلام "الهلفوت" و"الإنسان يعيش مرة واحدة" و"الغول" و"اللعب مع الكبار" و"الإرهاب والكباب" و"المنسي" و"طيور الظلام" و"النوم في العسل".

    وقدم على مدى مشواره العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها "أحلام الفتى الطائر" و"البشاير" و"سفر الأحلام" و"العائلة" و"الدم والنار" و"أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" و"الجماعة".

    تزوج وحيد حامد من المذيعة التلفزيونية زينب سويدان وأنجب منها مروان الذي سلك طريق الإخراج السينمائي.

    حصل على جائزة النيل في الفنون عام 2012 وكرمته مهرجانات عديدة منها مهرجان دبي السينمائي في 2017 ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 2020.

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, منوعات, مشاهير, وحيد حامد
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