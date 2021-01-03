أول ظهور لفنان أصدر الديوان الملكي السعودي توجيها بعلاجه وأنقذ حياته

ظهر الفنان السعودي، خالد سامي، مساء أمس السبت، لأول مرة بعد إجرائه عملية زراعة كبد.

وقال خالد سامي، عبر فيديو مصور نشره الملحن، فهد العبد الله، على حسابه في "تويتر"، إنه "بدأ باستعادة صحته وعافيته، وسيكون بخير قريبا"، لافتا إلى أنه في "فترة استجمام مع زوجته، وسيرجع بوقت قريب".

الفنان الجميل والصديق #خالد_سامي وجه رسالة للكل

اللهم تتم عليه الصحة والعافية يارب pic.twitter.com/NAEA2NePfj — فهد العبدالله (@fahdalabdullh) January 2, 2021

​وكان الفنان السعودي قد تدهورت حالته الصحية خلال الأشهر الماضية، ونجا من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد في الصين.

وكشفت زوجته عائدة العتيبي، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج. وأوضحت العتيبي، أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال رمضان الماضي، مضيفة أن "غسيل الكلى الذي خضع له الفنان كان علاجاً مؤقتا، حيث إنه يحتاج إلى زراعة كلي".