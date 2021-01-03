لماذا يعجز العلماء عن تبريد المواد عند درجة "الصفر المطلق"... فيديو

يصف "الصفر المطلق" بأنه أقل درجة حرارة يمكن تسجيلها على سطح الأرض، حيث تتوقف عندها حركة جزئيات أي مادة وتفقد كل طاقتها الحركية، وهو ما لم يتم التوصل إليه عمليا، حتى الآن.

يقول موقع "ساينس ديلي" إن درجة "الصفر المطلق" هي النقطة التي تفقد عندها جزيئات المادة كل طاقتها، وتقاس بدرجة كلفن ويقال عندها إن درجة الحرارة "صفر" على مقياس كلفن.

وتابع الموقع الأمريكي: "درجة صفر على مقياس كلفن تساوي سالب 273.15 على مقياس سيليزيوس"، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يمكن الوصول إلى هذا الدرجة عمليا.

وتقول شبكة "إن بي سي نيوز" إن فهم حقيقة "الصفر المطلق" تتطلب فهم معنى درجة الحرارة وكيف يتم قياسها.

وتابعت الشبكة الأمريكية: "درجة الحرارة تعني مقياس سرعة الذرات والجزئيات في المواد، أو بمعني أكثر دقة فإن درجة الحرارة تعني متوسطة الطاقة الحركية لهذه الجزئيات.

ولفتت إلى أن الطاقة الناتجة عن اصطدام الجزيئات ببعضها تولد الطاقة التي تعبر عن درجة حرارة المادة، مشيرة إلى أنه زيادة حركة الجزئيات تعني تصادم أكثر قوة وبالتالي درجة حرارة أعلى.

Here's why we can't cool objects to absolute zero pic.twitter.com/vS0NC0jiUC — Seeker (@Seeker) January 3, 2021

وتقوم نظرية التبريد على توفير الظروف اللازمة لإحداث تصادم بين جزيئات باردة وجزيئات ساخنة، ينتج عنها فقد الجزئيات الساخنة جزءا من طاقتها لتصبح أقل حركة وبالتالي تنخفض درجة حرارتها.

لكن الطاقة المفقودة من الجزيئات الساخنة لا تتبخر وإنما تنتقل إلى الجزئيات الأخرى التي ترتفع درجة حرارتها وتتكرر تلك العملية في دائرة مغلقة.

K is for Kelvin!🌡 Like a degree Fahrenheit and Celsius, it’s a unit of temperature. It is based on absolute zero — the lowest temperature theoretically possible, where particles nearly stop moving. Our detectors on @JAXA_en’s XRISM will run at a few hundredths of a kelvin! 🥶 pic.twitter.com/t8cAZrbpyh — NASA Universe (@NASAUniverse) April 9, 2020

ويقول التقرير: "في حالة الصفر المطلق، من المفترض أن تتوقف حركة الجزئيات داخل المواد بصورة كاملة حتى تنخفض درجة حرارتها إلى صفر على مقياس كلفن".

الصفر المطلق هو صفر على مقياس كلفن، وهي أقل درجة حرارة على الأرض، لكنه لم يتم احتسابها إلا نظريا حتى الآن.

Science is full of zeroes. Light has zero mass. Neutrons have zero charge. A mathematical point has zero length.



Then there is the puzzling case of absolute zero. What is absolute zero?



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ورغم وجود عدة محاولات لتبريد المواد إلى درجات حرارة تحت الصفر على مقياس سيليزيوس، إلا أنها جميعا لم تصل إلى درجة حرارة الصفر المطلق.

يذكر أنه توجد أرقام قياسية تم تسجيلها في نصف الكرة الشمالي بلغ نحو 70 درجة مئوية تحت الصفر، وتم تسجيله في روسيا مرتين عامي 1892 و1933.

أما أدنى درجة حرارة سجلت في العالم على الإطلاق بلغت 89.2 درجة مئوية دون الصفر، وقد سجلتها محطة فوستوك للأرصاد الجوية في القارة القطبية الجنوبية يوم 21 يوليو/ تموز 1983، وجميعها أقل بكثير من درجة صفر كلفن أو "الصفر المطلق".