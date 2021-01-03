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    لماذا يعجز العلماء عن تبريد المواد عند درجة "الصفر المطلق"... فيديو

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    يصف "الصفر المطلق" بأنه أقل درجة حرارة يمكن تسجيلها على سطح الأرض، حيث تتوقف عندها حركة جزئيات أي مادة وتفقد كل طاقتها الحركية، وهو ما لم يتم التوصل إليه عمليا، حتى الآن.

    الحر في أوروبا - براغ، التشيك 25 يونيو/ حزيران 2019
    © AP Photo / Petr David Josek
    الأمم المتحدة: ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية
    يقول موقع "ساينس ديلي" إن درجة "الصفر المطلق" هي النقطة التي تفقد عندها جزيئات المادة كل طاقتها، وتقاس بدرجة كلفن ويقال عندها إن درجة الحرارة "صفر" على مقياس كلفن.

    وتابع الموقع الأمريكي: "درجة صفر على مقياس كلفن تساوي سالب 273.15 على مقياس سيليزيوس"، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يمكن الوصول إلى هذا الدرجة عمليا.

    وتقول شبكة "إن بي سي نيوز" إن فهم حقيقة "الصفر المطلق" تتطلب فهم معنى درجة الحرارة وكيف يتم قياسها.

    وتابعت الشبكة الأمريكية: "درجة الحرارة تعني مقياس سرعة الذرات والجزئيات في المواد، أو بمعني أكثر دقة فإن درجة الحرارة تعني متوسطة الطاقة الحركية لهذه الجزئيات.

    ولفتت إلى أن الطاقة الناتجة عن اصطدام الجزيئات ببعضها تولد الطاقة التي تعبر عن درجة حرارة المادة، مشيرة إلى أنه زيادة حركة الجزئيات تعني تصادم أكثر قوة وبالتالي درجة حرارة أعلى.

    وتقوم نظرية التبريد على توفير الظروف اللازمة لإحداث تصادم بين جزيئات باردة وجزيئات ساخنة، ينتج عنها فقد الجزئيات الساخنة جزءا من طاقتها لتصبح أقل حركة وبالتالي تنخفض درجة حرارتها.

    لكن الطاقة المفقودة من الجزيئات الساخنة لا تتبخر وإنما تنتقل إلى الجزئيات الأخرى التي ترتفع درجة حرارتها وتتكرر تلك العملية في دائرة مغلقة.

    ويقول التقرير: "في حالة الصفر المطلق، من المفترض أن تتوقف حركة الجزئيات داخل المواد بصورة كاملة حتى تنخفض درجة حرارتها إلى صفر على مقياس كلفن".

    الصفر المطلق هو صفر على مقياس كلفن، وهي أقل درجة حرارة على الأرض، لكنه لم يتم احتسابها إلا نظريا حتى الآن.

    ورغم وجود عدة محاولات لتبريد المواد إلى درجات حرارة تحت الصفر على مقياس سيليزيوس، إلا أنها جميعا لم تصل إلى درجة حرارة الصفر المطلق.

    يذكر أنه توجد أرقام قياسية تم تسجيلها في نصف الكرة الشمالي بلغ نحو 70 درجة مئوية تحت الصفر، وتم تسجيله في روسيا مرتين عامي 1892 و1933.

    أما أدنى درجة حرارة سجلت في العالم على الإطلاق بلغت 89.2 درجة مئوية دون الصفر، وقد سجلتها محطة فوستوك للأرصاد الجوية في القارة القطبية الجنوبية يوم 21 يوليو/ تموز 1983، وجميعها أقل بكثير من درجة صفر كلفن أو "الصفر المطلق".

    إنفوجرافيك - كيف تعمل المحطات الحرارية؟
    © Sputnik
    كيف تعمل المحطات الحرارية؟

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    الكلمات الدلالية:
    تبريد, انخفاض درجة الحرارة, درجة الحرارة
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