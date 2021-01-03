مينا مسعود في القاهرة لتصوير فيلم "فى عز الظهر"

أكد جورج شحاتة مدير أعمال الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، تعاقد النجم مينا على فيلم مصرى عالمى بعنوان "فى عز الظهر" من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

وأوضح جورج لموقع "اليوم السابع"، أن هذا التعاقد جاء بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر/أيلول الماضى واستمرت أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية للنجم مينا مسعود لكنهم كانوا ينتظرون عملا مناسبا لمينا مثل فيلم "في عز الظهر" ليكون أول أعمال مينا مسعود في مصر.

وأضاف جورج أنه رغم انشغال مينا مسعود خلال الفترة الماضية بالكثير من العروض واختبارات الأداء، إلا أنه رحب بهذا العمل، حيث إن مشاركته في عمل مصري واحدة من أمنياته منذ الصغر وذلك لحبه الشديد لمصر موطنه الأصلى واللغة العربية، بالإضافة إلى حملة "اتكلم مصرى" التى شارك فيها خلال زيارته الأخيرة لمصر والتى نظمتها وزارة الهجرة المصرية.

🎥 مينا مسعود في مصر خلال أيام بسبب “في عز الضهر”.. التفاصيل🔻

https://t.co/eREoiRpfXN — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 1, 2021

مينا مسعود، مواليد 17 سبتمبر/أيلول 1991، هو ممثل ومغنى كندي من أصل مصري معروف بتأديته دور البطولة لفيلم علاء الدين الذي صدر عام 2019.