مدير أعمال الشاب خالد يكشف حقيقة وفاته إثر حادث سير في دبي

كشف مدير أعمال الشاب خالد يعقوب المهنا، اليوم الأحد، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول وفاة نجم الراي الجزائري إثر حادث مروري بدبي.

ونقل موقع "في الفن"، عن المهنا قوله، إن "ما تم تداوله شائعة سخيفة، الشاب خالد بخير ولم يتعرض لأي حادث مروري".

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وأضاف "لا نعرف من يطلق هذه الشائعات ولماذا".

وأوضح "الشاب خالد يقضي إجازته في دبي وهو بأفضل صحة وحال وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعة سخيفة".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خبر وفاة الشاب خالد في حادث سير في دبي بعد إحيائه احتفلات العام الجديد 2021.

يشار إلى أن الشاب خالد، كان قد شارك أمس عبر صفحته الشخصية بموقع إنستغرام، متابعيه بصور وهو يستمتع بوقته فى مدينة دبى الإماراتية.

ويبلغ الشاب خالد من العمر 60 عاما، فهو من مواليد 19 فبراير/شباط 1960، ومن مواليد حي سيدي الهواري بوهران في الجزائر، وطرح مؤخرا أغنية "جميلتي بيروت"، من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت.