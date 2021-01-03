محاكاة لحركة الكواكب إذا أصبحت قريبة من الأرض... فيديو

يعد استكشاف الفضاء من العلوم المثيرة التي تجتذب إليها كثيرا من الباحثين والهواة بدرجات متفاوتة مستخدمين ما يتوافر لديهم من وسائل تقنية.

لكن صعوبة توفير تقنيات استكشاف الفضاء للعامة يجعل رؤية الكواكب واستكشاف أشكالها حكرا على فئة بعينها.

What planets would look like if they were closer to Earth pic.twitter.com/QJRFVqxEBJ — Tech Insider (@techinsider) January 3, 2021

ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" البريطاني، محكاة لما يمكن أن تبدو عليه شكل الكواكب إذا أصبحت قريبة من الأرض بمسافة تساوى بعد القمر عنها.

ويظهر الفيديو محاكاة لظهور الكواكب ورصدها من على سطح الأرض عن طريق العامة، عندما يصبح بعدها عن الأرض نفس بعد القمر عن الأرض، الذي يساوي نحو 380 ألف كيلومترا.