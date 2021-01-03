تسجيل
14:01 GMT03 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنان المصري عادل إمام وممثلون آخرون يحملون الشموع بعد انتهاء مسرحية بودي جارد على مسرح الزعيم بالجيزة مطلع الأول من آب / أغسطس 2006 تكريما لضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على بلدة قانا جنوب لبنان

    بصورة نادرة وكلمات مؤثرة... عادل إمام يودع رفيق نجاحه وحيد حامد

    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/1047696441_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_c359211f97f42725d21f6bf83a54389a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202101031047696473-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF/

    تذكر الفنان المصري، عادل إمام، رفيق نجاحه، الكاتب والسيناريست الراحل، وحيد حامد، بصورة نادرة تجمعهما من أحد أعمالهما الفنية.

    وشارك عادل إمام عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة جماعية من كواليس تصوير فيلم "المنسي"، من إنتاج عام 1993، والتي تضمه إلى جانب وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، والمخرج مروان حامد نجل الراحل، والفنان صلاح عبد الله.

    View this post on Instagram

    A post shared by Adel Emam (@adelemam)

    وودع عادل إمام الراحل وحيد حامد بهذه الكلمات التي أرفقها مع الصورة: "اليوم فقدت صديقي وأخي وحبيبي ورفيقي وحيد حامد... خسارة كبيرة للفن المصري والعربي... الله يرحمك يا وحيد ويدخلك فسيح جناته".

    الكاتب والسيناريست المصري، وحيد حامد
    © AFP 2020 / PATRICK BAZ
    رسالة "مخيفة" من وحيد حامد قبل وفاته... فيديو
    وشكل عادل إمام مع وحيد حامد والمخرج شريف عرفة "ثلاثي" بالغ النجاح خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، إذ قدموا مجموعة من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في شباك التذاكر وتحمل انتقادات لبعض الأوضاع في المجتمع المصري، وهي "اللعب مع الكبار" و"المنسي" و"الإرهاب والكباب" و"النوم في العسل" و"طيور الظلام".

    وكان عادل إمام صرح أمس السبت أنه "يشعر بحالة حزن كبيرة لفقدان صديقه وحبيبه وحيد حامد"، لافتا إلى أنه "تعاون معه في أفضل الأفلام التي قدمها على مدار تاريخه".

    وأشار عادل إمام، في تصريحات مع صحيفة "اليوم السابع"، إلى أن "وحيد حامد قدم الكثير للفن وأعطى حياته من أجل إعلاء كلمة الوطنية، وكان شخصا وديعا وطيب القلب، فضلاً عن أنه رجل لديه رؤية واضحة في تقديم شخصيات من لحم ودم، ولذلك فوحيد حامد هو رمز الفن في مصر".

    وتوفي المؤلف والسيناريست وحيد حامد، أمس السبت، بعد مشوار امتد لأكثر من نصف قرن أثرى خلاله الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية بأعمال جسدت هموم وأحلام مجتمعه.

    وكان حامد توفي في وقت مبكر داخل إحدى المستشفيات، بعدما قضى أيامه الأخيرة في العناية الفائقة لتدهور حالته الصحية.

    وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة على المشاركة في جنازة وحيد حامد، مع اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا ومنهم الفنانون عزت العلايلي ولبلبة وكريم عبد العزيز والسيناريست بشير الديك.

    وولد وحيد حامد في يوليو/ تموز 1944 بمحافظة الشرقية المصرية، وتخرج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة.

    وفي بداية مشواره، كتب في الدراما الإذاعية التي فتحت الباب أمامه لاحقا نحو السينما والتلفزيون.

    وقدم عشرات الأفلام التي تصدى خلالها لقضايا اجتماعية وسياسية شائكة وهو ما استدرجه إلى ساحات المحاكم مرات عديدة بسبب قضايا أقيمت لوقف عرض أعماله السينمائية.

    انظر أيضا:

    يسرا تكشف لماذا شتمتها أمينة رزق بسبب مشهد مع عادل إمام... فيديو
    تركي آل الشيخ يعلن الحصول على حق البث الحصري لأحد أشهر أعمال عادل إمام
    فنانة مصرية تصف عادل إمام بلفظ خارج على الهواء... والمذيعة تقاطعها
    الكشف عن سبب اعتذار عادل إمام عن تقديم مسلسل "رأفت الهجان"
    "رمز الفن في مصر"... عادل إمام يعلق على وفاة وحيد حامد
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, مصر, وحيد حامد, عادل إمام
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك.. كيف تطيل عمر بطارية حاسبك المحمول؟
    كيف تطيل عمر بطارية حاسبك المحمول؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك