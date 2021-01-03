لأنها طالبتها بلبس الحجاب.. بسمة وهبة لإحدى متابعاتها: اخرسي يا حشرية

وكانت بسمة قد نشرت فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" من مطعمها الذي استقبلت فيه الفنان سمير صبري، وظهرت فيه بسمة تغني مع العاملين في المطعم أغنية سمير صبري "سكر حلوة الدنيا سكر".

وكتبت بسمة معبرة عن سعادتها بتواجد صبري "الناس دي مش حتتعوض تاني زمن الفن الجميل".

وعلق العديد من المتابعين، لكن كان هناك تعليق طالبها بعدم إقامة تجمعات في أي مكان وأن تعود وترتدي الحجاب.

View this post on Instagram A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba)

وردت بسمة عليها ردا شديدا قائلة: "أخرسي وخليكي في حالك يا حشرية"

وكانت بسمة وهبة قد احتفلت مؤخرًا بافتتاح الفرع الجديد من مطعمها فى التجمع الأول، بعد عودتها من لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية هناك.

وقدمت وهبة برنامج "شيخ الحارة" في المواسم 2017 وحتى 2019، وهو البرنامج الذي أثارت بعض حلقاته حالة من الجدل، ما تسبب في استقالتها، بالتزامن مع صدور قرار بإيقافها وإيقاف البرنامج الذي تبثه في رمضان فضائية "القاهرة والناس".

وقبل أيام قليلة من بدء رمضان 2020، تم الإعلان عن تقديم إيناس الدغيدي للبرنامج الذي تغير اسمه ليصبح "شيخ الحارة والجريئة".

وتشارك بسمة وهبة حاليا في تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية.