الاحتفال العنيف بعيد رأس السنة يتسبب في نشوب حرائق كبيرة في سوتشي... فيديو

ووفقًا لخدمة الطوارئ، تبلغ المساحة الإجمالية للحرائق النشطة حوالي 1000 متر مربع. وشارك في إطفاء الحريق 250 شخصًا وأكثر من 50 قطعة من المعدات.

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يتم التحكم في الوضع من الجو بواسطة طائرات بدون طيار. وذكرت وزارة الطوارئ أنه سيتم تنظيم الحراسة في المستوطنات ليلاً، ولا يوجد أي تهديد للمواطنين بعد.

ومن المرجح أن سبب نشوب الحرائق في إقليم كراسنودار هو الاحتفال العنيف للغاية بعيد رأس السنة. فتحولت الألعاب النارية إلى حرائق في 1 يناير/كانون الثاني، واشتعلت النيران في حديقة سوتشي الوطنية.