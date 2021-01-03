أسرار تكشفها زوجته… الوجه الآخر للفنان المصري على الشريف

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل علي الشريف، الذي يعد من الفنانين المميزين في السينما المصرية، لأنه كان معروفا بصوته الأجش وكان يتقن أدوار الشر التي كانت من أبرز أدواره السينمائية.

قدم الشريف مجموعة من الأعمال المميزة خلال مشواره الفني كان أبرزها فيلم "الأرض" و"كراكون في الشارع" و"المشبوه"، بحسب موقع "في الفن" المصري، الذي أوضح أن معظم أعماله كانت تتسم بالحدة والشر، وهو ما جعل البعض يعتقد أن حياته الطبيعية تشبه ما يؤديه من أدوار الشر في السينما.

تتحدث زوجته "خضر" عنه فتؤكد أنه كان زوجا طيب القلب يحب بيته وعائلته، وبمجرد أن ينتهي من عمله يعود لبيته، مشيرة إلى أنه كان حنونا على أبنائه الذين كانوا يحبونه كثيرا.

وأنجب على الشريف 3 أولاد و3 بنات، منهم واحد يحب الفن ويعمل به مثل والده، بحسب الموقع، الذي أوضح أن زوجة على الشريف تشير إلى أنه كان يمارس السياسة، وكان دائما مهموما بمشاكل الشعب وبفكرة الوحدة العربية.

ولفت الموقع إلى أن أصعب اللحظات التي مرت على زوجته كانت يوم وفاته عندما كان يستعد لافتتاح مسرحية "علشان خاطر عيونك"، لكنه تعرض لتعب مفاجئ وعاد إلى منزله وتحدث مع زوجته عن أنه سيموت، وهو ما تحقق فعليا عندما فارق الحياة في ذات اليوم.