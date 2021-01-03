في عيد ميلادها الـ73... نيللي: بائعة أمريكية شبهتني بـ"جين فوندا"

قالت الفنانة المصرية نيلي والتي تحتفل بعيد ميلادها الـ73 في الـ3 من يناير كل عام إن بائعة أمريكية شبهتها بالممثلة العالمية جين فوندا.

تصريح نيللي جاء في فيديو قديم من أرشيف "ماسبيرو" لبرنامج كان يقدمه مدحت شلبي بعنوان "قصر النجوم".

نيللي قالت إن سر تشبيهها بـ"جين فوندا" حسب البائعة هي طريقتها في اختيار الملابس ووقفتها أمام المرآة.

حيث قالت: سألتني البائعة هل أنت ممثلة، فقلت لها نعم، وكيف عرفت؟ قالت من طريقتك في اختيار الملابس وألوانها ووقفتك أمام المرآة.

وتابعت أن البائعة قالت إن جين فوندا كانت هنا منذ يومين وفعلت مثلما فعلت أنت تماما.

وكانت الفنانة نيللي قد حققت نجاحا كبيرا، خاصة عند تقديم الفوازير الاستعراضية خلال شهر رمضان بالتلفزيون المصري والتي صارت لفترة طويلة علامة عليها.