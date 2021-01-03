اختفاء إعلامية خليجية في "ظروف غامضة" وجدل على وسائل التواصل الاجتماعي... صور

واختفت الإعلامية والشاعرة الكويتية، نهى نبيل، بشكل غامض، بعد منشور لها على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه "نهاية المشوار".
وأثار المنشور جدلا واسعا بين المتابعين، حيث فسر بأكثر من طريقة، منهم من اعتبرها "إعلان اعتزال" وآخرون اعتبروه "انفصال".
لكن الإعلامية الكويتية، مي العيدان، صبت "الزيت على النار" بمنشور لها على "تويتر" حيث قالت إنها تواصلت مع نهى نبيل وزوجها (بو محمد) من دون أن تتلقى أي رد منهما، ما فتح بابا واسعا للتساؤلات حول أسباب الاختفاء.
وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة، تصدر وسم (هاشتاغ) حمل عنوان "اختفاء نهى نبيل" موقع "تويتر" في أكثر من دولة عربية خليجية.
#اختفاء_نهى_نبيل— مي العيدان (@mayal3eidan) January 3, 2021
حاولت التواصل مع نهى نبيل او مع زوجها بو محمد لكن للأسف مافي رد
والتحقت نهى عبيد بالعمل الإعلامي منذ عام 1992، بعمر 9 سنوات كمقدمة لبرامج الأطفال في التلفزيون الكويتي.
#اختفاء_نهي_نبيل Anyway Stan Lana💖— قوس قزح (@thesehune) January 3, 2021
pic.twitter.com/KYr2gwGelo
وتعتبر عبيد من أكثر الشخصيات تأثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، وكان لها عدة كتابات في مجال الموضة، وقدمت برنامج "نهى لايف" على قناة "الرأي" في عام 2016.
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