اختفاء إعلامية خليجية في "ظروف غامضة" وجدل على وسائل التواصل الاجتماعي... صور

تسبب اختفاء إعلامية خليجية بحدوث قلق كبير في الوسط الإعلامي ولدى الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

واختفت الإعلامية والشاعرة الكويتية، نهى نبيل، بشكل غامض، بعد منشور لها على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه "نهاية المشوار".

وقالت الإعلامية الكويتية في منشورها، باللغة العامية المحكية: "ممتنة لدعمكم ومحبتكم لي طوال السنين الماضية ولكن حان وقت التغيير".

وأثار المنشور جدلا واسعا بين المتابعين، حيث فسر بأكثر من طريقة، منهم من اعتبرها "إعلان اعتزال" وآخرون اعتبروه "انفصال".

لكن الإعلامية الكويتية، مي العيدان، صبت "الزيت على النار" بمنشور لها على "تويتر" حيث قالت إنها تواصلت مع نهى نبيل وزوجها (بو محمد) من دون أن تتلقى أي رد منهما، ما فتح بابا واسعا للتساؤلات حول أسباب الاختفاء.

وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة، تصدر وسم (هاشتاغ) حمل عنوان "اختفاء نهى نبيل" موقع "تويتر" في أكثر من دولة عربية خليجية.

#اختفاء_نهى_نبيل

حاولت التواصل مع نهى نبيل او مع زوجها بو محمد لكن للأسف مافي رد — مي العيدان (@mayal3eidan) January 3, 2021

والتحقت نهى عبيد بالعمل الإعلامي منذ عام 1992، بعمر 9 سنوات كمقدمة لبرامج الأطفال في التلفزيون الكويتي.

وتعتبر عبيد من أكثر الشخصيات تأثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، وكان لها عدة كتابات في مجال الموضة، وقدمت برنامج "نهى لايف" على قناة "الرأي" في عام 2016.