بشروط قاسية... عاصمة عربية تسمح بإعادة الشيشة إلى المقاهي

أعلنت إحدى العواصم العربية اليوم الأحد، السماح للمقاهي بتقديم الشيشة لزبائنها، مع التزام بعدد من القيود للحد من تفشي وباء كورونا.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية إنه بات اعتبارا من اليوم بإمكان 323 منشأة في أبوظبي تقديم الشيشة.

وأضافت أن القرار يشمل المطاعم والمقاهي والمرافق السياحية والخدمية على مستوى إمارة أبوظبي، التي كانت في السابق تمتلك تصريح بتقديم الشيشة.

وارتبط القرار بعدد من الشروط سيتم سحب ترخيص الشيشة للمنشأة التي تخالفها، ومن بينها، عدم السماح بتجربة "الشيشة" من قبل العاملين قبل تقديمها للزبائن.

كما تنص الشروط على الالتزام بإستخدام "الشيشة" من نوع البلاستيك فقط وذات الاستخدام لمرة واحدة، وكذلك استخدام خراطيم الشيشة ذات استخدام لمرة واحدة (البلاستيك) وتكثيف دوريات النظافة في أماكن التدخين.

وتشمل الشروط التي وضعتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي التأكد من عزل أو إغلاق الأبواب ما بين منطقة المدخنين وغير المدخنين والسماح بعدد 4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة مع الالتزام بالتباعد بمسافة 2 متر بين الطاولات، بحسب الصحيفة.

وتضم مدينة أبوظبي 244 منشا’ تقدم خدمة الشيشة، وهناك 66 منشأة في منطقة العين و13 في الظفرة فيما بلغ اجمالي عدد العاملين في هذه المنشآت 2067 عاملاً على مستوى الإمارة.