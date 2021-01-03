السعودية... "أبشر" تجيب على أكثر 5 أسئلة شائعة

أجابت منصة "أبشر" السعودية على أكثر 5 أسئلة شائعة بين المواطنين والمقيمين خلال الأسبوع الأخير، وتتعلق بمعاملات مختلفة.

ونشرت منصة "أبشر" على حسابها بموقع "تويتر" إنفوغرافا، يستعرض هذه الأسئلة ويجيب عليها.

ويتعلق السؤال الأول، بإمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة تلقائيا أو من خلال المنصة، لمقيم يتواجد خارج المملكة وانتهت تأشيرته.

وأكدت "أبشر" أنه لا يتم التجديد تلقائيًا لتأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، وأن على صاحب العمل تمديد التأشيرة من خلال المنصة.

وردا على سؤال حول الخطوات اللازمة للتعريف بفرد أسرة لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية قالت المنصة إن أولى الخطوات تتمثل في الدخول لحساب المنصة ثم اختيار "خدمات أفراد الأسرة ـ خدمات التعريف بفرد الأسرة"، ثم رفع صورة شخصية بالفرد المراد التعريف به في النظام، ليتم حجز موعد للفرد المراد إصدار بطاقة الهوية الوطنية له.

وحول كيفية إسقاط عامل خرج ولم يعد من الحاسب بشكل نهائي، قالت المنصة إنه يتم إسقاط العامل من الحاسب بعد مرور شهرين من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة تلقائيًا، وفي حال عدم إسقاطه، يتم رفع طلب من خلال "أبشر".

وردا على سؤال "أرغب في تجديد جواز السفر من خلال منصة "أبشر"، لكن تظهر رسالة أن الرصيد غير كاف، كيف يتم السداد؟"، قالت المنصة: "يتم سداد الرسوم من خلال حسابك البنكي (المدفوعات الحكومية)"، موضحة أنه "بعد ذلك يتم تنفيذ الخدمة من خلال منصة أبشر".

ويتعلق السؤال الأخير، بظهور ملاحظة أن البطاقة مسجلة بالفعل "مفقودة"، لدى حجز موعد بدل فاقد للهوية، وردت المنصة: " م الحجز من خلال خدمة طلب وثيقة بدل فقاد بعد الدخول على حسابك في منصة أبشر، واختيار «خدماتي، خدمات، الأحوال المدنية، طلب وثيقة بدل فاقد".

تغريدة أسبوعية حول أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات منصة أبشر



⁦https://t.co/BQCymvebax⁩ pic.twitter.com/aSz6QFxs8V — أبشر (@Absher) January 3, 2021

وأبشر" هو نظام الكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا.