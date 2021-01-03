5 أطعمة قد تساعد في الوقاية من كورونا

منذ ظهور فيروس كورونا، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فوضى كبيرة فيما يتعلق بعرض الأطعمة التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة.

لكن خبراء يؤكدون ضرورة تلقي النصائح فقط من المختصين، وعدم الإنجرار وراء كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل.

وفي هذا الصدد تقول الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، "إن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في تقوية مناعة الجسم بسبب احتوائها على عناصر غذائية معينة وبالتالي تساعد على الحماية من العدوى والأمراض".

وفي حديثها لموقع "صدى البلد" المصري، استعرضت الدمرداش أبرز الأطعمة التي تساعد في تقوية المناعة.

وتتصدر القائمة اللوبيا والفاضوليا الجافة، إذ تحتوي على الكربوهيدرات معقدة التركيب والتى تحافظ على مستوى الجلوكوز فى الدم ثابتا لفترة طويلة؟

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة أن 20 حبة من اللوز تمد الجسم بما يحتاجه من فيتامين "هـ" مضاد الأكسدة الفعال خلال اليوم وتخفض من معدل الكولستيرول الضار.

وتشير في هذا الصدد إلى أن اللوز مصدر غني بالدهون الجيدة المقاومة للتفاعلات الالتهابية، مثل أمراض المناعة وأمراض شرايين القلب التاجية.

ولا تغيب ثمرة الأفوكادو عن قائمة الأطعمة المفيدة في تقوية المناعة، كونها غنية بالدهون النباتية الجيدة إلى جانب أنها مصدر ممتاز لحامض الفوليك (الفوليات) أحد أعضاء مجموعة فيتامين "ب" المركب.

كما يحتوي نبات البنجر على مضادات قوية للأكسدة كالإنتوسبانين والبياتابين معروفة بفاعليتها فى مقاومة هرم الخلايا، وهو ما تمتاز به أيضا الفراولة باحتواءها على مجموعة من مضادات الأكسدة القوية.