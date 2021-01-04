نقيب الممثلين المصريين يكشف تفاصيل حالة الفنانين المصابين بكورونا

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، مساء أمس الأحد، عن "تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بفيروس كورونا المستجد".

وقال زكي، في تصريحات خاصة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن "عددا من الممثلين والعاملين في الوسط الفني أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا، وهم، الفنانة يسرا، والفنان أمير كرارة، والفنان كريم فهمي، والفنانة إيمان السيد، والفنان مجدي صبحي، والفنان شريف رمزي، والمنتج جمال العدل".

وأوضح، "أنهم يخضعون حاليا للعزل المنزلي، مع تناول بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة المصرية، باستثناء الفنان مجدي صبحي الذي نقل إلى مستشفى العجوزة بالجيزة وتم إيداعه إحدى الغرف الداخلية لمتابعة حالته عن كثب".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية المصري، أن "الفنانة يسرا على سبيل المثال حالتها الصحية جيدة ومستقرة إلى الآن، وتعالج في منزلها ولا تعاني من صعوبات في التنفس"، مشيرا إلى أنه يتواصل معها بشكل يومي عبر الهاتف للاطمئنان على حالتها الصحية باستمرار.

وعاد أشرف زكي للقول إن "الفنان مجدي صبحي احتاج إلى نقله إلى أحد مستشفيات العزل لمتابعة حالته بعد شعوره بأعراض مرضية شديدة، وأتواصل معه بصفة دائمة للوقوف على حالته الصحية واحتياجاته المختلفة، وهو يتواجد في غرفة عادية بالوقت الراهن".

وأوضح نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن "باقي الفنانين مثل أمير كرارة، وكريم فهمي، وإيمان السيد، وشريف رمزي، حالتهم مستقرة ومطمئنة، ولم يحتاجوا إلى نقلهم للمستشفى".