أحمد العوضي يكشف للمرة الأولى كيف يتعامل مع ياسمين عبد العزيز خلال التصوير

كشف الفنان أحمد العوضي، عن تفاصيل مسلسله الجديد "اللي ملوش كبير"، الذي يشارك فيه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، في الظهور الأول لهما سويا منذ زواجهما العام الماضي.

وأكد العوضي، خلال حديث تليفزيوني، أن "المسلسل سيحمل مفاجآت لن يتوقعها الجمهور على الإطلاق"، مشيراً إلى أن "ياسمين بالنسبة له نجمة محترفة ولا يتعامل معها كزوجة خلال التصوير بل بالعكس يتعمد أن يتجاهل كونه زوجها حتى يستطيع تقديم عمل فني يقنع الجمهور".

وأكد أنه "سعيد للغاية بأن العمل الأول بعد زواجهما لهما سيكون مليئا بالمفاجآت"، موضحاً بأنهم "انتهوا من كافة التحضيرات الأولية للعمل وبدأوا تصوير بعض المشاهد، المقرر عرضه في رمضان المقبل"، وأشار إلى أن العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

يشار إلى أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز تعرضا مؤخرا لشائعات انفصال، ولكن العوضي نفاها، وأعلنت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي زواجهما في شهر مايو/ أيار 2020.

وآخر مسلسلات أحمد العوضي هو "شديد الخطورة"، الذي عرض على منصة "Watch it" الرقمية، وتشاركه البطولة ريم مصطفى، بينما آخر مسلسلات ياسمين عبد العزيز هو "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.