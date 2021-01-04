على طريقة محمد رمضان... دينا الشربيني تستمتع بأوقاتها في دبي... فيديو

احتفلت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، بليلة رأس السنة الميلادية في إمارة دبي الخليجية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لدينا الشربيني وهي تحطم أطباق في أحد المطاعم هناك، مثلما فعل الفنان المصري محمد رمضان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني داخل مطعم في دبي.

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وقالت وسائل إعلام إن "هذا النظام اعتمده المطعم للترفيه عن زبائنه، ومنحهم مساحة لتفريغ طاقتهم".

ويظهر إلى جانب دينا الشربيني في المقطع المصور المتداول الممثلة المصرية، سلمى أبو ضيف، التي شاركت من جانبها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة من سهرة الاحتفال بالعام الجديد، وبرفقتها دينا الشربيني وصديقة اخرى، وعلقت عليها: "مرحبا 2021".

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وكانت سلمى أبو ضيف أعلنت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وشفيت منه.

يشار إلى أن الفنان المصري، عمرو دياب، احتفل بليلة رأس السنة 2021 في إمارة دبي الخليجية بصحبة أسرته، وذلك بعد مرور فترة على أنباء انفصاله عن دينا الشربيني.

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وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية فقد أشارت مصادر إلى أن دينا الشربيني تواصلت مع عدد من أصدقائها المقربين لعمرو دياب، مثل عمرو منسي وموسى عيسى من أجل تهدئة الأمور بينها وبين المطرب المصري، وترتيب مقابلة لهما أثناء تواجدهما في دبي.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر مقربة من الطرفين كانت أكدت لها انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.

ويحتفل عمرو دياب هذه الأيام بطرح أحدث ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لأ"، الذي يضم 12 أغنية، وهو من إنتاج شركته "ناي".