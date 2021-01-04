بأكثر من 12 ألف ماسة... خاتم يدخل موسوعة "غينيس"... صور

حطم خاتم مؤخرا الرقم القياسي العالمي لحمل أكبر عدد من الألماس على الإطلاق، وذلك بعد أن تم تزيينه بأكثر من 12 ألف ماسة.

ودخل الخاتم القادم من الهند والمرصع بـ12638 ماسة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، سجل صانع الخاتم الهندي، هارشيت بانسال، الرقم القياسي بتصميمه، والذي يطلق عليه رسميا اسم "ماريغولد" أو خاتم الرخاء".

ويزن الخاتم 165 غراما أو 5.8 أونصة، ويتميز بشريط دائري بتصميم زهري، كما أنه يحمل 38.08 قيراطا من الماس الطبيعي، بحسب موسوعة "غينيس".

Indian jeweller sets sparkling record with 12,638 diamonds in one ring | Guinness World Records https://t.co/BOOoqYmsEe — Eugene Kreitton (@EugeneKreitton) December 21, 2020

وكان الرقم القياسي في السابق مملوكا لخاتم جاء من الهند أيضا، والذي كان مرصعا بـ7801 ماسة، وتم تصميمه من قبل مجوهرات هولمارك في حيدر أباد.

وأكمل مصمم الخاتم الجديد، هارشيت بانسال، تصميم الخاتم في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وبعد فترة وجيزة حاز على اللقب القياسي من موسوعة "غينيس".