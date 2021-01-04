"ندمت على ارتدائه"... عبير صبري تكشف تجربتها مع الحجاب وسبب رفضها الإنجاب

تتحدث الفنانة المصرية عبير صبري، يوم الجمعة القادم، عن تجربتها في ارتداء الحجاب التي أقرت أنها ندمت على ارتدائه ولم تكن واثقة من تلك الخطوة وندمت أيضا على خلعه.

وتحل عبير صبري، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، وتتحدث، خلال الحلقة ، عن تجربتها في ارتداء الحجاب التي أقرت أنها ندمت على ارتدائه ولم تكن واثقة من تلك الخطوة وندمت أيضا على خلع الحجاب، كما تكشف عن العقد التي تعرضت لها وبسببها لا تود الإنجاب وتحمل مسؤولية أطفال.

كما تكشف عبير صبري، عن المواقف الصعبة التي تعرضت لها مع والدها وتحملها مسئولية أمها وأخواتها، وحملات الاضطهاد التي تعرضت لها في مجال التمثيل، وأيضا لماذا منعت أختها مروة من خوض تجربة التمثيل.

كما تقدم الفنانة المصرية، للزوجات نصيحة مهمة، وتكشف أنها تعرضت للخيانة في مجال التمثيل ومع الأصدقاء وفي مجال العمل وأسباب لجوئها لعيادات الطب النفسي.