محمد رمضان لجمهوره: موعدنا بعد 96 يوما... صورة

أطلق الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الاثنين، شارة العد التنازلي لعرض مسلسله التلفزيوني الجديد "موسى"، وذلك بعدما قررت نقابة الممثلين المصريين حفظ التحقيق معه في قضية التطبيع مع إسرائيل، وعودته لمزاولة عمله.

وشارك رمضان اليوم صورة من أول يوم تصوير للمسلسل، والتي يظهر فيها مع المخرج، محمد سلامة، والمؤلف، ناصر عبد الرحمن، ويقفوا جميعا حول كعكة الاحتفال ببدء التصوير.

ووجه محمد رمضان مع الصورة رسالة إلى جمهوره هي: "بعد 96 يوم موعدنا بإذن الله مع "موسى" كتابة المؤلف الكبير ناصر عبد الرحمن و إخراج العبقري محمد سلامة وإنتاج "سينرجي".

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وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا السبت، ذكرت فيه أنها "قررت حفظ التحقيق معه والاكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله "موسى" ليعرض في الموسم الرمضاني الممقبل 2021، مؤكدة أن "الحد الأقصى لاستئناف التصوير، سيكون الأحد المقبل"، وذلك حسب صحيفة "المصري اليوم".

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد قرر إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، بسبب لقائه بشخصيات إسرائيلية.

وأعلنت نقابة الصحفيين، أن "إلغاء قرارها السابق يأتي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع رمضان والاكتفاء بفترة الإيقاف".

وأثار محمد رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

ومن المقرر عرض مسلسل "موسى" في شهر رمضان، ويشهد على أول لقاء فني يجمع بين محمد رمضان والفنانة المصرية، سمية الخشاب.