بعد يومين على وفاته... شيرين عبد الوهاب تنعى وحيد حامد

نعت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الكاتب والسيناريست، وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا السبت.

وغردت شيرين عبد الوهاب، اليوم الاثنين، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أحب أعزي الشعب والفن المصري في وفاة الأستاذ الكبير وحيد حامد ربنا يغفر له ويرحمه".

احب اعزي الشعب و الفن المصري في وفاة الاستاذ الكبير وحيد حامد ربنا يغفر له و يرحمه. pic.twitter.com/O21wtphwF5 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) January 4, 2021

​وتوفي المؤلف والسيناريست وحيد حامد، السبت، بعد مشوار امتد لأكثر من نصف قرن أثرى خلاله الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية بأعمال جسدت هموم وأحلام مجتمعه.

وكان حامد توفي في وقت مبكر داخل إحدى المستشفيات، بعدما قضى أيامه الأخيرة في العناية الفائقة لتدهور حالته الصحية.

وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة على المشاركة في جنازته، مع اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا ومنهم الفنانون عزت العلايلي ولبلبة وكريم عبد العزيز والسيناريست بشير الديك.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب تعرضت لهجوم حاد مؤخرا من الفنانة الكويتية شمس من خلال أحد البرامج التلفزيونية.

واعتبرت الفنانة الكويتية في تصريحاتها أن شيرين "جاهلة ولا وعي لديها"، بحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة والمشاهير.

وأتت تصريحات الفنانة الكويتية في برنامج "سندريلا"، حيث أكدت، باللهجة المحكية، أنه "لا يوجد امرأة عانس لكن يوجد امرأة لا تريد الزواج".

واعتبرت الفنانة الكويتية أن "أغلب الفنانات ليس لديهن ثقافة لدرجة خلو الناس تفهم إنه الفنان لازم ما يكون عنده ثقافة ولا وعي وهو بس يغني لو اتكلم يجيب العيد"، على حد تعبيرها.

وتطرقت الفنانة شمس في حديثها إلى التصريحات التي أدلت بها الفناة شيرين في وقت سابق، وقالت: "الفنانة شيرين ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس".

وتأتي تصريحات شمس، بحسب المجلة، ردا على تصريحات أدلت بها الفنانة شيرين، حيث وصفت المعترضات على حديثها حول طاعة المرأة للرجل بـ"العوانس"، ما سبب جدلا واسعا.