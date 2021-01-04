هل تعلم ماذا يحدث لغصن الأزهار إذا وضعته في حبة البطاطس؟

كلنا نحب الورود الجميلة، فهي تضفي على المنزل جوا عائليا رائعا وتترك روائح طبيعية طيبة، وتساعد في تحسين المزاج، ولكن للأسف فإن باقة الزهور ليست رخيصة دائما وبعد أيام قليلة تذبل وينتهي بها الأمر في سلة المهملات.

لدينا نصيحة رائعة لك، يمكنك من خلالها زراعة الورود الخاصة بك في لمح البصر، وبهذا سيكون لديك دائما أزهارا في بيتك.

وجدنا حيلة بسيطة للحصول على شجيرة ورد جميلة في وقت قصير جدا.

ليس عليك أن تكون بستاني، كل ماعليك هو أن تتبع هذه الخطوات وستنجح في زراعة الورود، وستظل لديك دائما زهور جميلة في بيتك. حسبما جاء في جريدة "لو بوان أف.أغ" الفرنسية.

بفضل هذه الخدعة ستحصل على حديقة مليئة بالزهور الجميلة، فكل ما تحتاجه هو غصن وردة من اختيارك وحبات من البطاطس وزجاجة بلاستيكية وتربة خصبة ومواد عضوية وإناء للزراعة.

طريقة الزراعة:

اختر أي وردة تحبها، وأزل كل الأوراق من الساق، واقطع رأس الوردة قطريا (حوالي ثلاثة سنتيمترات من الزهرة). وخذ البطاطس واصنع ثقبا كبيرا بما يكفي إدخال غصن الوردة فيها، ثم قم بتغطية قاع الإناء بقطر 2 بوصة من التربة الخصبة المشبعة بالسماد العضوي، وضع البطاطس عليها.

الآن املأ باقي القدر بالتربة واقطع الجانب السفلي من الزجاجة وضعه بحذر على جذع الوردة واسقي الوردة بين الحين والآخر حول الزجاجة وشاهد الورود تتفتح كما لم يحدث من قبل في ظرف أسبوع فقط!.