تقرير: عرض الترقية المجاني لـ"ويندوز 10" لا يزال ساريا

كشف موقع " Windows Latest" أن عرض الترقية المجاني من "ويندوز 7"، إلى "ويندوز 10" لا يزال ساريا.

وقال الموقع في تقرير له إن: شركة مايكروسوفت أنهت رسميا البرنامج المجاني الخاص بالترقية إلى "ويندوز10" في عام 2016.

لكن الموقع أوضح أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الحصول على نسخة مجانية من "ويندوز 10" في حال كانوا مستوفيين للمتطلبات.

وأضاف التقرير: "ربما تعتقد أنك لست مؤهلا للحصول على ترقية مجانية، ولكن وفقا لتقارير الاختبار والمستخدم لدينا، لا يزال ويندوز 10 مجانيا لأي شخص يستخدم نظام التشغيل ويندوز 7".

ووفقا للموقع فإنه بإمكان المستخدمين الذين لديهم ترخيص احتياطي أصلي لويندوز 7 أيضا الترقية إلى ويندوز 10 والحصول على ترخيص رقمي مجانا.

وكانت شركة مايكروسوفت قدمت لمستخدمي نظامي التشغيل ويندوز 7، وويندوز 8 خلال عام 2015 برنامجا للترقية إلى نظام ويندوز 10 مجانا.

وتشير تقارير إلى أن هذه الأخبار سارة لمستخدمي نظام ويندوز 7، لأن شركة مايكروسوفت أوقفت الدعم له اعتبارا من يوم 14 يناير 2020، وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إطلاقه لأول مرة في 2009.