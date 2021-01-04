تفاصيل عمليات التجميل التي أجرتها حورية فرغلي في 3 سنوات

تواجه الفنانة المصرية حورية فرغلي، صعوبات أثارت تعاطف جمهورها، خاصة بعدما كشفت عن حزنها الشديد بسبب ابتعاد بعض أصدقائها عنها الفترة الماضية.

وتعرضت حورية فرغلي لبعض المشاكل بعد العملية الجراحية الأخيرة التى أجرتها في الأنف، بحسب موقع "صدى البلد" المصري الذي أورد تفاصيل العمليات الجراحية التي أجرتها حورية فرغلي في 3 سنوات.

ولفت الموقع إلى أن الفنانة المصرية كانت تعاني من كسر في الأنف فقررت إجراء جراحات أدت إلى تشوه شكل أنفها وعانت من صعوبة في التنفس وحاستي التذوق والشم.

وأوضح الموقع أن حورية فرغلي أجرت 7 عمليات تجميل خلال 3 سنوات، منها عملية استئصال للرحم، بحسب الموقع الذي أوضح أنها عبرت عن بالغ حزنها مما واجهته من سخرية وانتقادات لاذعة من البعض.

ولفت الموقع إلى أن حالتها النفسية تدهورة مشيرا إلى قولها: "هجمل نفسي ليه؟... كنت ملكة جمال مصر سنة 2002"، مضيفة: "رغم الانتقادات هناك من شجعوني على الاستمرار في التمثيل".

وقالت حورية فرغلي إنها "تستعد لإجراء عملية جراحة جديدة في أنفها على يد طبيب مصري".