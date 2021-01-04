مصر... استئصال جنين من بطن مولودة عمرها أسبوع

في جراحة نادرة، تمكن فريق طبي مصري من استئصال جنين من بطن رضيعة تبلغ من العمر أسبوع.

وقال موقع "صدى البلد" إن فريقا طبيا بقسم جراحة الأطفال في مستشفى جامعة أسيوط، أجرى العملية الجراحية.

وبحسب الموقع فإن الجراحة استغرقت نحو 45 دقيقة، وعلى إثرها تم نقل الطفلة المريضة لوحدة حديثي الولادة.

ونقل الموقع عن الدكتور إبراهيم على أستاذ جراحة الأطفال بالمستشفى أن هذه الحالة نادرة، موضحا أن نسبة حدوثها تشكل حالة واحدة لكل 500 ألف طفل.

وأشار إلى أن اكتشاف الجنين حدث أثناء حمل الأم، حيث لوحظ وجود جسم غريب في بطن الطفلة.

وأوضح أنه عقب خضوع الأم لعملية ولادة قيصرية، جرى حجز الطفلة بمستشفى الأطفال الجامعي وحدة حديثي الولادة.

وذكر الموقع أنها خضعت لفحوصات وإجراء أشعة، والتي أظهرت وجود جنين شبه مكتمل محاط بأغشيته الجنينية كاملة، لينتهي الأمر باستئصاله.