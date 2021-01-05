محمد رمضان في أول ظهور له خلال كواليس مسلسل "موسى"... صورة

نشرت الفنانة، عبير صبري، أول صورة للفنان محمد رمضان، في كواليس مسلسل "موسى" بعد استكمال تصويره، عقب قرار نقابة الممثلين المصريين حفظ التحقيق معه في قضية التطبيع مع إسرائيل، وعودته لمزاولة عمله.

ونشرت عبير صبري، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة تجمعها بالفنانين محمد رمضان، ورياض الخولي، وقالت: "موسي رمضان 2021 إن شاء الله النجم محمد رمضان، الأستاذ الكبير رياض الخولي، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج العالمي محمد سلامه، وإنتاج سينيرجي".

View this post on Instagram A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial)

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا السبت الماضي، ذكرت فيه أنها "قررت حفظ التحقيق معه والاكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله "موسى" ليعرض في الموسم الرمضاني الممقبل 2021.

وأثار محمد رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

ومن المقرر عرض مسلسل "موسى" في شهر رمضان، ويشهد على أول لقاء فني يجمع بين محمد رمضان والفنانة المصرية سمية الخشاب.