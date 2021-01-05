أحمد حلمي يجسد شخصية أديب نوبل نجيب محفوظ في عمل فني جديد

كشف إعلامي مصري، أمس الاثنين، عن استعداد الفنان المصري، أحمد حلمي، لتجسيد شخصية أديب نوبل الراحل، نجيب محفوظ في عمل فني.

وأكد الإعلامي، خيري رمضان، في برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أنه حصل على المعلومة من مصادر خاصة.

وتابع أن الفنان أحمد حلمي يبحث ويقرأ منذ فترة عن هذا الموضوع، لكنه أشار إلى أنه لا يعرف إن كان سيجسد نجيب محفوظ في فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني.

وعلق خيري رمضان على الخبر بأن الخطوة ستنقل أحمد حلمي إلى مسار جديد في مشواره الفني، كما أنها ستشجع الكثير من النجوم على تجسيد رموز فنية ذات قيمة كبيرة.

وكان آخر عمل فني لأحمد حلمي هو فيلم "خيال مآتة"، الذي عرض في عيد الأضحى عام 2019، وهو من إخراج خالد مرعي، وتشاركه بطولته منة شلبي، إلى جانب خالد الصاوي وعبد الرحمن أبو زهرة وإنعام سالوسة.

وكشف أحمد حلمي في برنامج "صاحبة السعادة" بشهر سبتمبر/ أيلول 2020 عن خوضه الدراما التلفزيونية في شهر رمضان 2021 بمسلسل جديد ينتمي إلى "الكوميديا السوداء".

وتوفي نجيب محفوظ في 30 أغسطس/ آب عام 2006 عن عمر 94 عاما، تاركا خلفه ميراثا كبيرا من أعمال أدبية خالدة، نقل بعضها إلى شاشة السينما، فزادت من شعبية نجيب وأعماله، ولم تكن جائزة نوبل هي الجائزة الوحيدة التي حصل عليها حيث حصل على الوسام الرئاسي من الجامعة الأمريكية عام 1989، وشهادة الدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة. وفي عام 1992، جرى تكريمه عضوا فخريا في الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب، وفي عام 2002 انتخب عضوًا فيها.