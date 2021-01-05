"رسالة صارمة" إلى رانيا يوسف بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عن "الحجاب"

وقال حسن يوسف، في حوار مع صحيفة "الوطن" المصرية، إنه "يستنكر تفاخرها بمفاتنها"، وقال: "اتعظي شوية في الأيام دي اللي ريحة الموت حوالينا وفيروس كورونا بقى مالي العالم كله. يا ريت نلجأ لربنا شوية وبلاش الكلام ده عشان ربنا هيحاسبنا. ربنا يهديكي".

وأشار الفنان المصري، إلى "ضرورة التحلي بآداب الحديث وخصوصاً حين يتعلق الأمر بشخصية عامة"، مضيفا أن "أي فنان يغلط يسيء لنفسه وللوسط الفني بشكل عام".

وكانت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قالت إن الحجاب مقحم على ثقافتنا، ولم يفرضه الدين الإسلامي. وعبرت عن رفضها التام لارتداء النساء للحجاب، مؤكدة أنه شيء مقحم على ثقافة المصريين ولم تفرضه تعاليم الدين الإسلامي.

وأوضحت، في مقطع فيديو تم حذفه من مقابلتها المذاعة مع قناة الرشيد العراقية، أن "الحجاب لا علاقة له بستر المرأة، لأنها لا تسير في الشارع بملابس البحر، ولا تحتاجه لكي تكون مستورة"، مشيرة إلى أن الحجاب تم فرضه على ثقافة المصريين في أواخر السبعينيات، وقبل ذلك لم تكن زوجات علماء الأزهر يرتدين الحجاب.

جدير بالذكر، أن لقاء رانيا يوسف مع قناة الرشيد، والمذيع نزار الفارس قد أثار ضجة بسبب العديد من تصريحاتها. وانتقدت رانيا، مقدم البرنامج، واتهمته بمحاولة استغلال المقابلة لإظهارها بشكل معين يخدم أهدافه، مؤكدة أنها لم تحسن التصرف خلال المقابلة وكانت تخشى من حدوث أزمة بين مصر والعراق.