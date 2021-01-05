في ظهور نادر لها... حمادة هلال يطلب الدعاء لزوجته

فاجأ الفنان المصري، حمادة هلال، معجبيه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بطلبه منهم الدعاء لزوجته بالشفاء.

وشارك هلال صورة له مع زوجته عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، في ظهور نادر لها، ودعا الله أن يشفيها قائلا لها: "يارب يشفي ويحفظك ويبارك لي فى عمرك يا قطعة من قلبي يا أم اطفالي".

وطلب حمادة هلال من جمهوره الدعاء لزوجته قائلا: "أسألكم الدعاء اسما الطيبة الحنون بنت الأصول التي تفرح الناس طوال الوقت، وتتحامل على نفسها، ‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي".

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ولم يوضح حمادة هلال المرض الذي تعاني منه زوجته.

وتزوج حمادة هلال من زوجته في 2009، وأثمر زواجهما عن ابنين، هما إرما ويوسف.

وفجع الموت حمادة هلال في شهر يوليو/ تموز 2020 بوفاة والدته، التي رحلت بعد صراع دام عامين مع مرض السرطان.

وكشف حمادة هلال عن إصابة والدته بالسرطان بعد تداول شائعات بشأن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

ونال حمادة هلال شهرة واسعة في العالم العربي من أدائه الأغاني ذات الطابع الحزين مثل "دموع"، وأغانيه الموجهة للأطفال مثل "أنا سبونج بوب"، فضلا عن بطولته أفلام كوميدية رومانسية مثل "الحب كده" و"مستر أند مسز عويس" و"عيال حبيبة".