شاومي تفاجئ الجميع بهاتف بإمكانيات متميزة وسعر لا يصدق

أعلنت شركة "شاومي" الصينية اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة لكافة مستخدميها، وذلك بإعلانها عن هاتف بإمكانيات متميزة وسعر لا يصدق.

والجهاز يحمل اسم "مي 10 آي"، وهو مخصص للسوق الهندي ومصنع في الهند، وهو هاتف جديد في سلسلة "10"، ويبدو من اسمه "Mi 10i" أن حرف "i" يرمز للهند بالإنجليزية، بحسب موقع "ذا فيرج".

ويحتوي الهاتف على شاشة إل سي دي مقاسها 6.67 بوصة، ومعالج "سناب دراغون 750 جي"، مع مودم إكس52 (الجيل الخامس) مدمج، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت، بينما تبلغ دقة كاميرا صور "السيلفي" 16 ميغابيكسل.

كما يتميز هاتف "مي 10 آي" ببطارية سعتها 4820 مللي أمبير في الساعة، والتي تقول "شاومي" أنه يجب شحنها من فارغة إلى كاملة في 58 دقيقة عند 33 وات، بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس، ومستشعر بصمة جانبي، ومكبر الأشعة تحت الحمراء.

Introducing the all-new #Mi10i. #ThePerfect10

- 108MP Primary Camera

- Qualcomm® Snapdragon™ 750G

- 5G Ready

- 120Hz Intelligent AdaptiveSync Display

- 4820mAh Battery with 33W Fast Charging

Starting from ₹2⃣0⃣9⃣9⃣9⃣



First sale on https://t.co/D3b3QtmvaT & @amazonIN on 8th Jan pic.twitter.com/wYJFAciyzB — Mi India #Mi10i is Here! (@XiaomiIndia) January 5, 2021

وسيتم طرح هاتف "مي 10 آي" للبيع يوم الخميس الموافق 7 يناير/ كانون الثاني في الهند بسعر 290 دولارا للطراز الذي يضم 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين 64 غيغابايت، و300 دولار للطراز الأعلى بسعة تخزينية 128 غيغابايت، كما يتوافر الطراز الأعلى (ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت و128 غيغابايات سعة تخزينية) بسعر 330 دولارا.

ومن المتوقع أن هاتف "شاومي" الذي يحمل علامة "صنع في الهند" منافسا قويا لهواتف مثل "وان بلس نورد".