تفاصيل تنشر لأول مرة... القصة الكاملة لوفاة الفنان المصري ممدوح عبد العليم

ووروت المنيري، خلال لقاء تليفزيوني، قصة وفاته إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة الجيم، وذلك عن عمر ناهز الـ60 عاما، وتحديدا في الخامس من يناير/ كانون الثاني من العام 2016.

وقالت: "يوم الوفاة كان بيقرأ الصبح كعادته، وكان بيقرأ سيناريو الجزء الأخير من ليالي الحلمية، وكان قاعد مع ابنته هنا، وأنا خرجت ألعب رياضة، كلمته وسألته هتعمل إيه، قال هروح الجيم، وبعد كده كان معزوم عند أصحابه".

وأضافت شافكي المنيري: "راح الجيم فعلا بس أنا كنت مشيت من النادي، ومأخدش في الجيم نص ساعة وحصلت الوفاة. هو موقعش على المشاية الكهربائية زي ما اتقال، هو أدركه السر الإلهي، فمال على الأرض، لكن موقعش، ومتعورش ومتخبطش، ومقلش أي حاجة، لم يتكلم مطلقا".

واختتمت باكية: "روحت المستشفى وأنا متوترة ومتخيلة أن فيه حاجة، بس مش الموت، الدكتور قابلني قالي ممكن أعزيك، أنا مسمعتش هو بيقول إيه، أنا تصورت أن ممدوح بيمثل، قلت للدكتور كده وقتها، قلت ممدوح ممثل بارع وهو بيمثل، كنت في حالة هيسترية، فقدت الزوج والأخ والصديق والإنسان المهذب الخلوق، وأنا اتشرفت إن اسمي كان جنب اسمه طول السنين اللي فاتت".

يذكر أن ممدوح عبد العليم من مواليد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1956، وقدم في مشوار طويل أعمالا درامية خلّدت اسمه كبطل تلفزيوني هام، ومن أهم مسلسلاته: "ليالي الحلمية، خالتي صفية والدير، الضوء الشارد، الحب وأشياء أخرى، الطارق، الكومي، أبيض في أبيض" وغيرها.