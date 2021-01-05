"الأمر ليس مزحة"... الفنان ماجد المصري يعلن إصابته بكورونا

وأكد المصري في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أنه عندما شعر ببعض أعراض "كورونا"، مثل فقدان حاسة الشم، أجرى على الفور التحاليل المتعلقة بالفيروس وتأكد من إصابته.
وناشد ماجد المصري محبيه وأصدقاءه بأخذ احتياطاتهم من فيروس "كورونا" المستجد، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منه.
وقال إن "الأمر ليس مزحة، ويجب أن نحافظ على بعض وعلى أطفالنا".
يذكر أن منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري، وأصيبت بفيروس "كورونا" المستجد في شهر يونيو/ حزيران 2020.
بعد إصابته بـ #كورونا .. أول رسالة من #ماجد_المصري https://t.co/YXeJTmQk05 pic.twitter.com/2e06IQqPa7— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) January 5, 2021
وكان العديد من الفنانين العرب أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة الماضية، من أبرزهم يسرا وأمير كرارة والمخرجة إيناس الدغيدي وشريف رمزي.
كما أصيب الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، بالفيروس التاجي، وطالته شائعة وفاته.
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