"الأمر ليس مزحة"... الفنان ماجد المصري يعلن إصابته بكورونا

أعلن الفنان المصري، ماجد المصري، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، لينضم إلى قائمة الفنانين الذين أصيبوا بالوباء العالمي.

وأكد المصري في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أنه عندما شعر ببعض أعراض "كورونا"، مثل فقدان حاسة الشم، أجرى على الفور التحاليل المتعلقة بالفيروس وتأكد من إصابته.

وأشار إلى أنه بدأ في مرحلة العزل المنزلي بعيدا عن أسرته وزوجته كي لا ينقل العدوى إليهم.

وناشد ماجد المصري محبيه وأصدقاءه بأخذ احتياطاتهم من فيروس "كورونا" المستجد، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منه.

وقال إن "الأمر ليس مزحة، ويجب أن نحافظ على بعض وعلى أطفالنا".

يذكر أن منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري، وأصيبت بفيروس "كورونا" المستجد في شهر يونيو/ حزيران 2020.

وكان العديد من الفنانين العرب أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة الماضية، من أبرزهم يسرا وأمير كرارة والمخرجة إيناس الدغيدي وشريف رمزي.

كما أصيب الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، بالفيروس التاجي، وطالته شائعة وفاته.