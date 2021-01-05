نجاة حفيد الفنان المصري كمال الشناوي من الموت... فيديو

نجا الممثل، عمر الشناوي، حفيد الفنان المصري الراحل، كمال الشناوي، من موت محقق بعد احتراق دراجته النارية، بشكل مفاجئ.

وروى الشناوي عبر مقطع مصور على حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، تفاصيل الحادث، موضحا أنه فوجئ في البداية بسماع صوت جرس الإنذار الخاص بدراجته النارية، فظن أن لصا يحاول سرقتها، لكن عندما ذهب لكي يتفقدها وجدها تحترق.

وتابع عمر الشناوي أنه حاول الاستعانة بكلبه لكنه لم يستجب له، فقام أحد الأشخاص بمساعدته في إحضار مفتاح سيارته ليجلب منها "طفاية الحريق" لكي يخمد النيران، لكنه تعرّض خلال إخمادها لإصابات في يديه وقدمه، والتي كشف عنها في الفيديو.

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وشارك عمر الشناوي في العديد من المسلسلات التلفزيونية، من أبرزها "الأب الروحي" من بطولة أحمد فلوكس، بينما كان آخر أعماله الفنية حكاية "أول السطر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وهي من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها الفنانة التونسية درة.

يشار إلى أن كمال الشناوي، توفي في 22 أغسطس/ آب عام 2011 عن عمر ناهز 89 عاما، وهو من أهم نجوم السينما المصرية خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وبلغ رصيده الفني أكثر من 200 عمل في السينما والدراما التلفزيونية، ومن أشهر أفلامه "اللص والكلاب" و"المرأة المجهولة" و"حبي الوحيد" و"الهارب" و"العوامة 70"، و"الكرنك" و"الإرهاب والكباب" و"طأطأ وريكا وكاظم بيه".

كما شكل كمال الشناوي ثنائي ناجح مع عدد من المطربات، مثل شادية وصباح وليلى مراد التي شاركها بطولة فيلمي "من القلب للقلب" و"الحبيب المجهول".