النجم العالمي مينا مسعود يزور مصر ويستعد لتصوير "في عز الضهر"

وصل النجم العالمي، مينا مسعود، إلى مصر، قادما من دبي، صباح الثلاثاء، حيث يستعد لتصوير أول أعماله المصرية، وهو فيلم "في عز الضهر".

ذكر ذلك موقع "مصراوي" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن النجم العالمي وافق على تصوير الفيلم بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر قبل إتمام التعاقد.

ولفت الموقع المصري إلى أن "مينا مسعود تلقى العديد من العروض عقب فيلمه "علاء الدين"، وكان من أمنياته المشاركة في عمل مصري".

وأوضح الموقع أن الشركة المنتجة لفيلم "في عز الضهر" طرحت (البوستر الترويجي) المبدئي للفيلم، حيث ظهر رجل بظهره يمر من نفق ضيق ليخرج إلى شعاع نور في نهاية النفق.

وبحسب موقع "مصراوي"، يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بينما يتزامن ذلك مع بداية قصة حب، مشيرا إلى أن النجوم، هنا الزاهد ومحمود حجازي ومحمد عز ومحمد علي رزق وميرنا نور الدين، يشاركون مينا مسعود في بطولة الفيلم.