رانيا يوسف: لا أقبل فكرة "الزواج العرفي"

قالت الفنانة المصرية، رانيا يوسف إنها لا تقبل فكرة "الزواج العرفي"، وذلك تعليقا على سؤال عبر برنامج تلفزيوني يقول إن "عمرو دياب ودينا الشربيني متزوجين عرفيا".

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن رانيا يوسف ذكرت ذلك في فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية، من برنامج "مع الفارس" المذاع على قناة "الرشيد".

ولفتت الصحيفة المصرية إلى أن رانيا يوسف تحدثت في البرنامج عن رفضها فكرة الزواج العرفي طوال سنوات حياتها، مشيرة إلى أنه حينما قال المذيع لها: "دينا الشربيني متزوجة عرفيا من عمرو دياب، كان ردها: "فعلا أنا ماعرفش ولا بتدخل".

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ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما كرر عليها: "تتوقعي ليه النجم يتجوز عرفيا؟، كان ردها: "أكيد عنده ظروف يا جماعة فيه ظروف اجتماعية ممكن يتحط فيها"، مضيفة: "أنا لو عليا مقبلش أنا حرة حتى لو بحبه".