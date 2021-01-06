فنانة مصرية ترد على مزاعم ارتباطها بعمرو دياب... فيديو

ردت الفنانة المصرية إيمى سالم، على ما تم تداوله مؤخرا بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن علاقتها بالفنان عمرو دياب، واتهامها بأنها السبب وراء انفصال عمرو دياب ودينا الشربينى، واحتمالية أن تكون الزوجة الرابعة فى حياته.

وقالت إيمى في لقاء مع "تلفزيون اليوم السابع" مساء الثلاثاء: "أنا بنت ناس جدا وبنت أصول، ولذلك عندما أرتبط بشخص من المستحيل أن يكون هذا الرجل في علاقة أخرى قبل ارتباطه بى".

وأكدت أنها "لا تسعى إلى هدم الصداقات أو البيوت، وعلى العكس ستكون أول شخص يسعى لصلح أصدقائها".

وأشارت إلى أنها "ممتنة للغاية بوضع اسمها بجانب الهضبة عمرو دياب".

وتابعت قائلة: "أنا ليا الشرف اسمى يتم وضعه بجانب عمرو دياب في سطر واحد"، وشىء حلو في (السى فى) الخاص بي حتى لو كان الموضوع شائك".

وأضافت "أنا أحب سياسة عمرو دياب في الحياة، وأن الهضبة عندما تطوله شائعة ما من المستحيل أن يرد، وهذا المبدأ أسعى دائما له، وحياتى الشخصية خط أحمر وأنا الوحيدة حرة فيها".

وأوضحت أن الجملة التى نشرتها في وقت سابق عبر صفحتها الشخصية وكانت (الصمت الصاخب له أبعاد خاصة)، كانت تقصد منها (أترك الناس تتكلم وأنت أمضى في طريقك).

وكانت مصادر إعلامية كشفت الفترة الماضية عن وقوع شجار بين النجم المصري عمرو دیاب، وحبیبته الفنانة دینا الشربیني، أدى إلى علو صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية أن علاقة عمرو دياب، بدينا الشربيني انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام"، وطرده لها من شقته في فندق "الفورسيزونز".

فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة، مؤكدا أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا".