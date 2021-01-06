شاب روسي ينشئ حديقة حيوان للذئاب... فيديو وصور

أنشأ مربي الذئاب أندريه موسينكو، حديقة حيوان خاصة بالحيوانات المفترسة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وقال موسينكو المدرب السابق لرياضة المصارعة الرومانية "كنت أحلم بصداقة الذئب منذ الطفولة، اشتريت جروا في البداية، ولم أتوقع أن أصبح نجم على مواقع التواصل الاجتماعي في غضون بضعة أشهر. الصداقة بين الرجل والذئب يراقبها مئات الآلاف من المشتركين".

وأضاف موسينكو "طلب مني والداي وكل جيراني بإعادة أو بيع الذئب بعدما هجم علي وعضني، لكني قررت مواصلة العمل".

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وعلى مساحة هكتار، بدأ موسينكو بتجهيز حديقة الذئاب الشمالية، بمساعدة متطوعين وفقا للخطة سيتم بناء مناطق مسيجة وبركة ماء.

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وقال أحد المتطوعين ويدعى سيرغي أندرييف "أنا صياد، التقيت أندري بالصدفة وشاهدت قناته عن الذئاب، لطالما أحببت الذئاب كحيوانات تحب الحرية، لذا قررت المساعدة".

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وقد نجحت الجهود المشتركة بالفعل في إحاطة منطقة المشي الأولى بالسياج. وتمكنت الحيوانات أخيرا من الركض بحرية على الثلوج.