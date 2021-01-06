فيفي عبده تكشف للمرة الأولى ملابسات مرضها... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، فيفي عبده، للمرة الأولى ملابسات مرضها الذي يلزمها الفراش منذ فترة طويلة، مؤكدة أنها "أخذت حقنة لمست العصب بالخطأ، وتخضع حاليا لمحاولات طبية حتى تتمكن من استعادة الإحساس بالعصب".

ونشرت فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، وقالت: "مساء الفل عليكم من مصر أم الدنيا.. أولا بشكركم على حبكم وسؤالكم عليه وربنا يخليكم ليا، أنا عايزة أقولكم أنا بخير والحمد لله رب العلمين هو بس واحد إداني حقنه غلط لمست العصب ده كل الموضوع مفيش غير كده".

وأضافت: "الدكاترة بيرجعولي إحساس العصب تاني، لكن أنا كويسة جدا وفي نعمة، وعايزة أطمن كل جمهوري عليه، وكل المحطات اللي بتتصل بيا عشان أعمل مداخلات، أنا آسفة جدا لأن باخذ أدوية أعصاب فبنام وبقوم في أي وقت وأنا بشكركم جدا".

ووعدت فيفي عبده، جمهورها بأنها ستعود للتفاعل مرة أخرى على السوشيال ميديا بعد شفائها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها، قائلة: "إن شاء الله قريب هكون معاكم لايف وأرقص واتطنط تاني كالعادة، هما بيكبروا الموضوع أوي وبيموتونا ويصحونا على كذا مرة حرام عليهم والله من الشائعات دي".

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وكانت فيفي عبده، خرجت مؤخرا، لكي ترد على أنباء متداولة عنها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتناول دخولها العناية المركزة ووفاتها، وذلك بعدما كشفت عن مرضها.

وأكدت أنها "تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك"، مشيرة إلى أنها "عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي".