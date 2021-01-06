الشيف نصرت التركي يفاجئ أنغام: هل أنت متزوجة؟ والأخيرة ترد... فيديو

نشرت الفنانة المصرية أنغام عبر حسابها على موقع "انستغرام" بعض الفيديوهات والصور عبر خاصية "الاستوري"، أثناء زيارتها لمطعم الشيف التركي الشهير نصرت في دبي.

وفي أحد المقاطع، دار نقاش بين أنغام والشيف نصرت أثناء التقاطهما لصورة تذكارية، حيث سألها الطاهي التركي عن حالتها الاجتماعية، فقالت له إنها ليست متزوجة، وضحكت وهي تؤكد له "لم أعد متزوجة".

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وردا على سؤال نصرت حول من الذي يرافقها؟، أجابت أنغام مازحة، "ربما يكون ابني"، قبل أن تقف معه لالتقاط الصورة.

وكانت الفنانة المصرية قد شاركت حسين الجسمي في افتتاح مدرج خورفكان بحفل ليلة رأس السنة 2021 في دبي.

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وعبرت عن سعادتها البالغة بهذا الحدث الذي يدعو للفخر قائلة عبر حسابها في انستغرام: "فخر وسعادة كبيرة أن افتتح معكم صرح ثقافي فني يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحة وبركة وسعادة لنا جميعا".

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يذكر أن أنغام تستعد لطرح أغنية جديدة خلال الشهر الجاري باللهجة المصرية، بعد أن طرحت مؤخرا ألبومها الجديد "مزح"، وهو ألبوم خليجي الشكل وسعودي الهوية، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا، يحتوي على 15 أغنية تنوعت ما بين الكلاسيكي والطرب العصري.