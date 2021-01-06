"رشاش"... أضخم مسلسل سعودي على منصة رقمية قريبا… فيديو

ينطلق قريبا عرض أضخم عمل درامي سعودي على منصة رقمية ويتناول قصة أخطر مجرم في البلاد يحمل اسم "رشاش"، كان يقطع الطرق ويسلب المركبات بطرق المملكة خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن أحداث المسلسل مستوحاة من أرشيف الجهات الأمنية، مشيرة إلى أنه يتناول بطولاتِ رجال الأمن في القبض على عصابة "رشاش"، الذي كان يمثل إحدى الشخصيات الغامضة في ذلك الحين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسلسل "رشاش" سيبدأ عرضه في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أنه سيكون أضخم عمل درامي سعودي على مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على منصة "شاهد VIP"، بحسب موقع "في الفن" الذي أوضح أنه من إنتاج "MBC STUDIOS".

وتابع الموقع: "يروى المسلسل قصة القاتل الشرس ومهرب المخدرات الذي تم إلقاء القبض عليه في المملكة العربية السعودية أواخر الثمانينيات من القرن الماضي".

ويتناول المسلسل قصة حياة رشاش من أول جريمة حتى تسليمه للعدالة كما يتناول قصة الضابط الشاب فهد، الذي كرس جهوده وسخر مسيرته المهنية للإيقاع برشاش والقضاء على منظمته الإجرامية.