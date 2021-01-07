عبير صبري تخرج عن صمتها بشأن تصريحاتها عن الحجاب

عبرت الفنانة المصرية، عبير صبري، عن "انزعاجها من اقتطاع جزء من كلامها في حلقتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي".

وأوضحت عبير صبري، أن "الحلقة لم تعرض بعد لكن بعض المواقع أخذت جزءا من كلامها عن الحجاب، وذلك من أجل زيادة المشاهدات والتريند"، مؤكدة أنها تؤمن بالحجاب وأنه فرض وأن ما قالته في حلقتها من البرنامج "ندمت أني لبسته قبل ما أكون مستعده مظبوط للخطوة دي وندمت أني قلعته واتمني أرجعله في وقت تاني".

وقالت: "أرجو من رواد السوشيال ميديا أنهم ميصدقوش المواقع اللي تاخد كلام في برنامج متصور صوت وصورة ويلحقوا قبل إذاعة الحلقة ياخدوا نصف التصريح عشان يغيروا معناه لزيادة مشاهداتهم وميهمهمش سمعه وكرامة الفنان اللي هيتعرض ليه الفنان طالما هيعملوا ترند محروق الترند الرخيص".

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يذكر أن عبير صبري، تحل ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة" في حلقة يوم الجمعة المقبل في الساعة مساء، وتتحدث خلال الحقلة عن تجربتها مع الحجاب والمواقف الصعبة التي تعرضت لها في مجال التمثيل.