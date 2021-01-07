سعال يخيف نانسي عجرم أثناء التصوير... وهذه ردة فعلها

تعرضت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لموقف لا تحسد عليه، بعدما أصيبت خبيرة التجميل الخاصة بها ريتا برقاشي، بنوبة من السعال أثناء التصوير.

وقررت نانسي عجرم، معاقبة ريتا ومازحتها، قائلة: "ريتا سعلة كمان ورح تصيري تريند". وتفاعل مع تعليقها الكثير من المتابعين على تلك الحسابات وتذكر هؤلاء الآثار النفسية وحالة الهلع التي يسببها انتشار فيروس كورونا المستجد.

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يشار إلى أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ودعت عام 2020 مع محبيها ومتابعيها خلال حفل أقامته في العاصمة المصرية القاهرة، ونشرت على حسابها على "إنستغرام" صورة التقطت لها خلاله حيث تألقت بفستان من المخمل الأسود.