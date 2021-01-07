"حلم لأي ملحن"... أمير سعودي يتحدث عن تعاونه مع عمرو دياب

تحدث الملحن السعودي، أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، (سهم)، عن تعاونه الأول مع الفنان عمرو دياب في ألبوم "يا أنا يا لأ".

وقال سهم، في مداخلة مع برنامج "et" بالعربي، "هذا شرف كبير لي وسعيد أني أكون من ضمن مجموعة الملحنين والشعراء مع عمرو دياب، وهو حلم لأي ملحن في الوطن العربي العمل معه، وكنت محظوظا وأشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ الذي جعلني أعمل معه، ولم أكن أتوقع أن العمل مع عمرو دياب وتفاجأت بالأمر كثيرا".

وعن رغبته في جمع عمرو دياب ورابح صقر في عمل، قال إنه "يتمنى وسيكون محظوظا إذا جمعهما في أغنية لكن كيفية حصول هذا الأمر لا تقف عليه فقط"، مضيفا أن "عمرو دياب غالي علي ونجم كبير وأتمنى أن أكون دائما ضمن فريق عمله".

⭕️حصري: الموسيقار سهم يخبرنا عن تعاونه مع عمرو دياب لأول مرة عبر ألبوم “يا أنا يا لاء” ويكشف عن كواليس مصالحة أحلام وأصالة لأول مرة ...@AhlamAlShamsi @AssalaOfficial @sahamtunes pic.twitter.com/0rZe7qJ172 — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 6, 2021

وطرح الفنان المصري، عمرو دياب، الشهر الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لأ"، والذي ينتظره الملايين من معجبيه ومحبيه. وأعلن دياب، عن توافر الألبوم في البداية عبر تطبيق "أنغامي" الموسيقي، وخدمة موسيقية تابعة لإحدى شركات الاتصالات في مصر.