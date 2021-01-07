"سأتوجه إلى القضاء"... هيفاء وهبي تطلق التحذير "الأخير"

وجهت النجمة العربية اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم الخميس، تحذيرا وصفته بـ"النهائي" والأخير على خلفية استخدام اسمها وصورها في الكثير من الإعلانات من دون أخذ موافقتها أو معرفتها.

وقامت النجمة اللبنانية بمشاركة بوستر في حالتها على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" يظهر فيه إعلان للخضوع لاختبار التمثيل في أحد الأفلام.

ويدعو البوستر المنشور الفتيات الجميلات للخضوع لاختبار أداء فيلم من بطولة النجمة اللبنانية، حيث أكدت الأخيرة أن هذا البوستر مفبرك ومزور.

وبينت الفنانة اللبنانية عدم معرفتها أو علمها بهذا الفيلم ولا عن ورشة الاختبار لانتقاء الفتيات، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بشؤون المرأة.

ووجهت هيفاء تحذيرا نهائيا وأخيرا في حالتها "الستوري" على "إنستغرام"، لكل من يستخدم اسمها أو ينتحل صفتها مؤكدة أنها "ستلجأ إلى القضاء" بحسب المصدر.

وتنتشر ظاهرة استخدام أسماء النجوم والمشاهير في العالم العربي للقيام بعمليات ترويج لبعض المنتجات التي تخص عالم الجمال والموضة والتمثيل، وتقوم بعض الصفحات بانتحال شخصيات الفنانين والترويج لأخبار مزيفة.