خبراء التغذية يكشفون عن 3 مشروبات مفيدة للصحة في فصل الشتاء

قام خبراء التغذية الذين قابلتهم وكالة "سبوتنيك" بالكشف عن مشروبات الشتاء الأكثر شعبية حسب المكونات وتحديد ما لا يجب شربه في الصباح.

ووفقا لبيانات خبراء التغذية في روسيا، تكتسب بعض المشروبات شهرة خاصة في الشتاء مثل غلينتفين والكاكاو والشوكولاتة الساخنة وشاي بحر النبق، لكن بعضها قد يسبب ضررا لفئة من الأشخاص.

غلينتفين

يتم تحضير النسخة الخالية من الكحول من النبيذ الساخن على أساس عصير الكرز (بدلاً من النبيذ الأحمر) أو عصير العنب (بدلاً من النبيذ الأبيض)، مع إضافة الفواكه المقطعة: البرتقال والتفاح والليمون والتوابل: جوزة الطيب والقرنفل والقرفة والزنجبيل.

وقالت الخبيرة مارغاريتا كوروليوفا، "لا يناسب عصير العنب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في استقلاب الكربوهيدرات، لأنه يحتوي على كمية عالية من السكر. ومن هذا المنطلق من الأفضل استخدام عصير الكرز وعصير الرمان، اللذان سيسمحان لك بالحصول على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمكونات النشطة بيولوجيا".

ووفقًا لأخصائيي التغذية، فإن أهم مكونات غلينتفين هي التوابل. فالقرفة والقرنفل والزنجبيل تعمل على تسخين وتوسيع الأوعية. وتساعد على الاسترخاء وتحفيز ضغط الدم والشعور بالدفء في الطقس البارد، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية الطرفية.

الكاكاو

وتتكون وصفة الكاكاو من كوب الحليب ومسحوق الكاكاو والسكر، ويتفق خبراء التغذية على أن هذا المشروب البسيط يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمكونات المفيدة.

فيحتوي هذا المشروب على فيتامينات وعناصر ضرورية ومعادن ومضادات الأكسدة. أهمها فيتامينات: "أ" و"إي" وفيتامين "ك" وكذلك فيتامينات "بي"، التي تلعب دورًا كبيرًا في عملية التمثيل الغذائي، وتوازن الماء والملح، ولديها تأثير مناعي".

ويؤمن الكالسيوم والفوسفور في المشروب العناصر الضرورية لجسم الطفل، ويسمحان ببناء كتلة العظام بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، فإن البوتاسيوم الموجود في الكاكاو مفيد للأوعية الدموية، كما يحتوي الحليب على ما يكفي من الدهون لنمو وتطور الجسم الشاب.

كما أنه يحتوي على مادة الكافيين أقل من الشاي والقهوة، لذلك يمكن أن يشربه الأطفال من سن الثالثة والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم واضطراب ضربات القلب.

ولاحظت كوروليوفا، أن الكاكاو تحسن القدرة العامة على العمل وتحسن المزاج والذاكرة تتحسن والانتباه. ويحذر خبراء التغذية بالإجماع من أن كل هذه الخصائص المفيدة توجد فقط في مسحوق الكاكاو الطبيعي وغير عضوي، ويمكن أن يسبب الكاكاو الحساسية في حال كان إنتاجه غير معروف.

شاي بحر النبق

ويتكون هذا المشروب من ثمار البحر النبق والماء الساخن أو الشاي والتوابل، والتي وفقًا لأخصائيي التغذية، ستوفر الفيتامينات وتزيد من المناعة، وهو أمر ضروري بشكل خاص في فصل الشتاء.

والنبق البحري غني بفيتامين أ وسي، كما أنه يحتوي على مركب بيتا كاروتين وفيتامينات إي وك.