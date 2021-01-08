واتسآب يقرر وقف حسابات من يرفضون مشاركة بياناتهم الخاصة مع فيسبوك

غير تطبيق "واتسآب" شروط الخدمة لإجبار المستخدمين على مشاركة البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف والموقع، مع الشركة الأم "فيسبوك".

حيث تم إرسال إعلان من قبل "واتسآب" إلى المستخدمين يوم الأربعاء الماضي، جاء فيه "أنه سيتعين على المستخدمين الموافقة على السماح لـ"فيسبوك" والشركات التابعة لها بجمع بيانات "الواتسآب"، بما في ذلك أرقام هواتف المستخدمين وأرقام هواتف جهات الاتصال والموقع والمزيد". حسبما نقله موقع "بيزنيس إنسايدر".

وإذا لم يوافق المستخدمون بحلول 8 فبراير/ شباط القادم، سيفقدون الوصول إلى حساباتهم عبر تطبيق"واتسآب".

ودفعت هذه الخطوة المستخدمين إلى حذف حسابات "الواتسآب" الخاصة بهم والتحول إلى استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة الأصغر مثل "سيغنال" و"تيلغرام".

من جانبه، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ميسك، أن يقوم المستخدمون بتبديل الخدمة وأن ينتقلوا إلى استخدام تطبيق "سيغنال". وغرد عبر صفحته الرسمية "تويتر": "استخدم سيغنال".

وقبل تسع ساعات، علق ميسك عبر ميم ساخر، على "فيسبوك"، باعتباره يتحمل مسؤولية مثيري الشغب الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي.

كما علق مايك باتشر، بأن هذا التعديل في خصائص خدمة "واتسآب"، سيدفع بالمستخدمين إلى الإنتقال إلى تطبيقات المراسلة المشفرة الصغيرة، مثل تطبيقي "تيلغرام" و"سيغنال". وشارك عبر صفحته الرسمية "تويتر" صورتين لخصائص تطبيق "الواتسآب" وكيف سيصبح بعد الثامن من فبراير/ شباط القادم. وأرفقها بتعليق، قال فيه: "تطبيق سيغنال وتيليغرام، هما الآن البدائل الأفضل لك، إن كنت تريد حماية خصوصيتك".

WhatsApp will share its users' personal information, including phone numbers, IP addresses, contacts, & more with Facebook from Feb. 8, according to the new T&Cs. No opt-out. The only way to object is to leave the service & move to a service like Signal or Telegram. https://t.co/FbGcq5T3JB — Mike Butcher (@mikebutcher) January 6, 2021

وفي عام 2014، قام "فيسبوك" بشراء "واتسآب". وفي عام 2016، منح المستخدمين لأول مرة فرصة إلغاء مشاركة البيانات مع "فيسبوك".

ومن جانبها، أخبرت المتحدث باسم "واتسآب تيكنيكا أرس"، أن "هذا التغيير في خصائص الخدمة، كان للسماح للشركات بتخزين محادثات "واتسآب" باستخدام البنية التحتية لـ"فيسبوك".