طارق الشناوي يكشف تفاصيل حالة يسرا وإيناس الدغيدي بعد الإصابة بكورونا

قال الناقد السينمائي، طارق الشناوي، إن بعض النجوم الذين أصيبوا بفيروس كورونا في طريقهم إلى التعافي التام.

وأعلن الشناوي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تطورات الحالة الصحية لبعض الفنانيين، ومنهم يسرا وإيناس الدغيدي.

وقال الناقد السينمائي إن يسرا أكدت له في رسالة صوتية أنها تجاوزت المرحلة الصعبة من الألم، وأنها في طريقها للتحسن.

وعن إيناس الدغيدي قال إنها أكدت له شفاءها التام، وأنها تمارس حياتها بصورة طبيعية.

فيما قال عن الإعلامي وائل الإبراشي إنه انتقل من حالة الاستقرار إلى حالة التحسن وفي طريقه للتعافي.

وكتب قائلا: الحمد لله بدأت أخبار الشفاء من كورونا.. عدد من الأصدقاء يقفون الآن على مشارف عبور الأزمة، الفنانة الكبيرة يسرا في رسالة صوتية أسعدتني أنها تجاوزت تماما المرحلة الصعبة والمخرجة هالة خليل ستعود خلال الساعات القادمة للمشاغبة وإيناس الدغيدي أكدت شفاءها التام".

وتابع الشناوي عن بعض أبناء الوسط الفني المصابين قائلا: "والمخرج الشاب أحمد نادر صار سلبيا تماما، بينما الصديق العزيز وائل الإبراشي انتقل من مرحلة استقرار الحالة إلى التحسن وهو في طريقه للتعافي".

وكشف الشناوي عن أن السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق قد بعث إليه برسالة من المستشفى قائلا: "كبيرنا وأستاذنا عمرو موسي بعث لي من المستشفي برسالة مطمئنة إنه حاليا أفضل وعلى طريق التعافي التام".

يذكر أن يسرا كانت قد قالت في تصريحات صحفية لموقع "في الفن" إن أخبار تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة غير صحيحة، لافتة أنها ما زالت تخضع للعلاج بمنزلها مع الالتزام ببروتوكول العلاج الذى وضعته لها وزارة الصحة.

وأكدت يسرا أنها تعاني من "ربو إنزيمي" وهذا يجعل استجابتها للعلاج بطيئة، مشددة أن ما يتم تداوله الأيام الماضية من أخبار حول تطورات حالتها الصحية غير صحيحة وأنها لم ترقد على جهاز الأكسجين كما أشيع.